Rosjanie chcieli pochwalić się pojazdem. Ani razu nie trafili w cel

"Boomerang" K-17 to wóz bojowy w układzie 8x8. Pojazd został opracowany przez rosyjską firmę WPK (Wojenno-Promyszlejnnaja Kompanija). Po raz pierwszy zaprezentowano go publiczności podczas parady w 2015 r. (dwa lata wcześniej pokazano go też na wystawie wojskowej). Za produkcję K-17 odpowiada Arzamaska Fabryka Maszyn.