Na początku października 2023 r. australijski senator David Fawcett miał odbyć rozmowę z delegacją ukraińską, podczas której omówiono potencjalne przekazanie śmigłowców MRH-90 Taipan. Prośba ta, jak twierdzi, została niezwłocznie przekazana rządowi. To sprzeczne z oficjalnym oświadczeniem Canberry, wedle którego Ukraińcy zasygnalizowali chęć pozyskania śmigłowców dopiero 17 grudnia 2023 r. Jednocześnie, jak wynika z publikacji, decyzja o utylizacji śmigłowców została podjęta 28 września 2023 r.

Wedle Asia Pacific Defense Reporter nieprawdą są również twierdzenia, że wszystkie wycofane przez australijską armię śmigłowce MRH-90 Taipan (45 egzemplarzy) są niezdolne do jakichkolwiek działań. Część z nich nie została jeszcze poddana utylizacji i po przeglądzie oraz niezbędnych naprawach mogłaby trafić do Ukrainy.

"Niektóre z MRH-90 Taipan są już prawie całkowicie rozmontowane, ale wiele innych jest w lepszym stanie. Szacuje się, że bez większych trudności można wygospodarować od 12 do 20 tych śmigłowców" – pisze australijska gazeta.

Australijczycy długo borykali się z różnego rodzaju problemami dotyczącymi tych śmigłowców. Pod koniec lipca 2023 r. jeden z nich rozbił się podczas ćwiczeń, w efekcie czego czterech australijskich żołnierzy znajdujących się na pokładzie zginęło. Właśnie to wydarzenie przyczyniło się nie tylko do szybszego niż wcześniej planowano odejścia od tych jednostek, ale dodatkowo do podjęcia decyzji o ich zezłomowaniu.