Koszmar Rosjan. Ukraińcy pokazali bestię spod Awdijiwki

Zaprezentowany na krótkim filmie M2A2 Bradley to jeden z egzemplarzy, który znajduje się na wyposażeniu ukraińskich oddziałów walczących z Rosjanami w rejonie Awdijiwki. Od kilku tygodni to właśnie tam mają miejsce najcięższe starcia. W minionym tygodniu mieliśmy okazję zobaczyć m.in. udokumentowane atakowanie rosyjskiego wozu opancerzonego , a także starcie z rosyjskim czołgiem T-90M Proryw . W obydwu przypadkach M2A2 Bradley okazał się lepszy, potwierdzając swoją wielką rolę, jaką odkrywa w trwającym konflikcie.

To rozwiązanie, które zostało opracowane wspólnie przez Amerykanów i Izraelczyków. W tej sposób wzmocnione wozy M2A2 Bradley były wykorzystywane np. w Syrii czy Iraku, teraz można zobaczyć je w Ukrainie.

Chodzi o montowane dodatkowo panele reaktywne (wybuchowe), które zwiększają poziom ochrony przed m.in. gratami (np. z granatników RPG-7) oraz ostrzałem z armat automatycznych stosowanych w bojowych wozach piechoty. Także takich, z których korzystają Rosjanie. Panel BRAT są przymocowywane do specjalnie zaprojektowanej do tego ramy. Można to robić także w warunkach polowych.