Naddźwiękowy samolot z pierwszym lotem. To kolejny etap w drodze do superszybkich podróży

Ponaddźwiękowa podróż

XB-1 ma być ogniwem przejściowym na drodze do rozpoczęcia superszybkich podróży i rozwoju większego samolotu – Overture. W odróżnieniu od XB-1 maszyna ta będzie już zabierać pasażerów na swój pokład i to w liczbie od 55 do 75. Overture ma pozwolić na dwukrotnie szybsze podróżowanie po całym świecie.