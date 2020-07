Boeing wstrzymuje produkcję modelu 747. To koniec legendarnych Jumbo Jetów

Zobacz też: Samolot z Monachium do Wrocławia zawrócił w połowie drogi

Ostatnio maszyny 747 cieszyły się drugim życiem za sprawą wykorzystania ich jako samoloty towarowe, latając m.in. dla firmy United Parcel Service Inc.

Główni amerykańscy przewoźnicy jak United Continental Holdings Inc i Delta Air Lines Inc już wcześniej pożegnali się z legendarnymi Jumbo Jetami.

Pierwszy lot Boeinga 747 odbył się 9 lutego 1969 roku, a do służby trafił w 1970 r. latając dla amerykańskich linii Pan Am. Łącznie wyprodukowano ponad 1500 sztuk tej maszyny we wszystkich wersjach.