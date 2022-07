Naddźwiękowy samolot Overture. Wojsko USA zainteresowane projektem

"Wyposażony w specjalistyczne możliwości samolot może być używany do dostarczania zaopatrzenia medycznego, zapewniania ewakuacji medycznej w nagłych wypadkach lub do nadzorowania rozległych obszarów szybciej niż konwencjonalne samoloty" – czytamy w komunikacie.

Firma dąży do skrócenia czasu podróży na niektórych trasach nawet o połowę. Samoloty pasażerskie Boom Supersonic, które mają mieścić od 65 do 85 pasażerów, będą zaprojektowane tak, aby latać z prędkością Mach 1,7 nad wodą (ok. 2080 km/h) i Mach 0,94 (ok.1152 km/h) nad lądem. Ich zasięg ma wynosić z kolei ok. 7900-8300 km.