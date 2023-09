Na Ziemi powstanie superkontynet. Pangea Ultima będzie przypominać powieść science-fiction

Naukowcy, korzystając z modeli klimatycznych naszej przyszłości byli w stanie ustalić, co czeka naszą ludzkość za kilkaset milionów lat. Ich zdaniem po utworzeniu nowego superkontynentu Pangea Ultima, który połączy wszystkie istniejące obecnie kontynenty, nasilą się ekstremalne zjawiska klimatyczne. To wszystko może doprowadzić do unicestwienia żyjących na Ziemi ssaków, w tym ludzi.

Wyniki najnowszych badań, które ukazały się łamach czasopisma "Nature Geosience" nie napawają optymizmem. Wynika z nich, że za ok. 250 mln lat wszystkie obecnie istniejące kontynenty mogą połączyć się w jeden superkontynent - Pangea Ultima, położony w tropikalnym regionie Ziemi wzdłuż równika. Kontynent będzie usiany wulkanami, uwalniającymi do atmosfery sporą ilość dwutlenku węgla.

Pangea Ultima - superkontynet, który sporo namiesza

To w połączeniu z większą ilością energii słonecznej (ok. 2,5 proc. w porównaniu z obecną sytuacją naszej planety) docierającej do powierzchni prawdopodobnie sprawi, że panujące na nim warunki nie będą przyjazne dla ssaków, nieprzystosowanych do radzenia sobie z długotrwałym narażeniem na nadmierne ciepło. Zdaniem badaczy niewykluczone, że doprowadzi to "do klimatycznego punktu krytycznego", który z kolei spowoduje masowe wymieranie ziemskich ssaków, w tym ludzi.

Historycznie rzecz biorąc, ssaki, w tym ludzie, przetrwały dzięki zdolności przystosowywania się do ekstremalnych warunków pogodowych, zwłaszcza poprzez adaptacje takie jak futro i hibernacja na zimno, a także krótkie okresy hibernacji w ciepłe dni. zaznaczyli naukowcy w oświadczeniu

Nie jest to pierwszy raz, kiedy na naszej planecie uformował się superkontynent, czyli ogromny masyw lądowy powstały w wyniku przesuwania się płyt tektonicznych. Serwis Smithsonian Magazine przypomina, że ok. 200 mln lat temu rozpadł się ostatni istniejący superkontynent, czyli Pangea. Był to początek formowania się siedmiu kontynentów, z którymi mamy do czynienia obecnie. Najwyraźniej za ok. 250 mln lat nasz świat czeka kolejna zmiana. Według naukowców z Uniwersytetu w Bristolu następca Pangea, czyli Pangea Ultima może wyglądać w następujący sposób:

Tak może wyglądać nasza planeta za ok. 250 mln lat © Uniwersytet w Bristolu

Powstała symulacja przyszłości naszej planety

Naukowcy swoje przypuszczenia opierają na modelach klimatycznych, opracowanych z pomocą tzw. superkomputerów i specjalnych programów komputerowych. Jak wyjaśnia CNN, uwzględniono w nich m.in. symulacje trendów dotyczących temperatury, wiatru, deszczu, wilgotności panującej na superkontynencie, modele ruchów tektonicznych płyt, a także dane o chemii i biologii oceanów i oczekiwania, że za ok. 250 mln lat Słońce będzie świecić ok. 2,5 proc. jaśniej. W ten sposób eksperci oszacowali, jaki klimat będzie panował na Pangea Ultima, a także jakie ilości dwutlenku węgla mogą być uwalniane do atmosfery. Warto zaznaczyć, że w modelu badacze nie uwzględnili emisji gazów cieplarnianych powodowanych przez człowieka.

Serwis Science wyjaśnia, że przyjmując dolną granicę przewidywanego zakresu stężeń dwutlenku węgla w atmosferze, średnia globalna temperatura wzrosłaby do 20,9°C, czyli o około 5,5°C w stosunku do obecnej temperatury. Z kolei przyjmując najbardziej ekstremalny scenariusz z wyższą emisją dwutlenku węgla średnia globalna temperatura wzrosłaby do 24,8°C, czyli o około 9,4°C w stosunku do obecnej temperatury.

Powszechne temperatury od 40 do 50 stopni Celsjusza i jeszcze większe dzienne ekstrema w połączeniu z wysokim poziomem wilgotności ostatecznie przypieczętują nasz los. Ludzie – podobnie jak wiele innych gatunków – wymarliby z powodu niemożności oddania tego ciepła poprzez pot, chłodząc swoje ciała. Alex Farnsworth główny autor badania

Naukowcy są zdania, że po uformowaniu się nowego superkontynentu Pangea Ultima tylko od 8 proc. do 16 proc. lądu nadawałoby się do zamieszkania przez ssaki. Dla porównania ok. 66 proc. powierzchni naszej planety było odpowiednie dla ssaków przed pojawieniem się zmian klimatycznych spowodowanych działalnością człowieka. Dlatego też współautorka badania dr Eunice Lo zwraca uwagę, że "niezwykle ważne jest, aby nie tracić z oczu obecnego kryzysu klimatycznego, który jest wynikiem emisji gazów cieplarnianych przez człowieka". Jak zaznacza, pomimo tego, że za ok. 250 mln lat nasza planeta może nie nadawać się do mieszkania, "już dziś doświadczamy ekstremalnych upałów, które są szkodliwe dla zdrowia ludzkiego. Dlatego tak ważne jest jak najszybsze osiągnięcie zerowej emisji netto".

Perspektywy na odległą przyszłość wydają się bardzo ponure. Poziomy dwutlenku węgla mogą być dwukrotnie wyższe niż obecne. Biorąc pod uwagę, że Słońce będzie emitować o około 2,5% więcej promieniowania, a superkontynent będzie zlokalizowany głównie w gorących i wilgotnych tropikach, na dużej powierzchni planety mogą panować temperatury od 40 do 70°C. Alex Farnsworth główny autor badania

Co ciekawe, eksperci nie wykluczają możliwości, że ludzie i inne ssaki w przyszłości znajdą sposoby, aby zaadaptować się do zachodzących zmian i będą w stanie żyć na Pangea Ultima. Na łamach serwisu Nature można przeczytać, że Farnsworth porównuje przyszłą Ziemię do powieści science-fiction "Diuna" z 1965 r. Dodaje, że wśród opcji dla ludzi są m.in. większa adaptacja do środowisk pustynnych, przestawienie się na nocny tryb życia, czy przeniesienie go do jaskiń. Ekspert zaznacza jednak: "podejrzewam, że gdybyśmy mogli opuścić tę planetę i znaleźć bardziej nadające się do zamieszkania miejsce, byłoby to korzystniejsze".

