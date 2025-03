Misja na Marsa. Ekspertka o niewskazanym pośpiechu i pogonią za "prestiżem"

Jak skomentowała dla PAP Ewelina Zambrzycka-Kościelnicka, rzeczniczka Centrum Badań Kosmicznych PAN, dwustopniowa rakieta Starship - Super Heavy "nie jest jeszcze operacyjna". Choć Starship, potężna rakieta mierząca ponad 120 metrów, jest testowana od kwietnia 2023 roku i udało się dwukrotnie prawidłowo wylądować booster Super Heavy, to testy górnego członu zakończyły się eksplozjami. SpaceX współpracuje z Federalną Administracją Lotnictwa, aby zbadać przyczyny awarii.

Zambrzycka-Kościelnicka zauważa, że przyspieszenie testów Starshipa w 2025 roku jest możliwe, ale wymaga zgody Federalnej Administracji Lotnictwa. Kluczowe będzie poprawne lądowanie Starshipa na Ziemi, co dotychczas się nie udało.

"Jeśli firmie uda się przyspieszyć testy i wyeliminować błędy, kto wie – być może faktycznie w 2026 r. zdecyduje się na lot w kierunku Marsa i podejmie próbę wylądowania na Czerwonej Planecie. Jednak najpierw SpaceX musi doprowadzić do poprawnego wylądowania Starshipa na Ziemi, co do tej pory nie miało jeszcze miejsca" - zauważyła Zambrzycka-Kościelnicka.