Na Grenlandii odkryto najstarsze znane DNA. Znalezisko ujawnia ekosystem sprzed 2 mln lat

Naukowcy znaleźli DNA sprzed dwóch milionów lat. To najstarsze DNA, jakie kiedykolwiek znaleziono i jest o milion lat starsze od poprzedniego rekordowo starego DNA pobranego z kości mamuta znalezionego na Syberii. Odkrycia dokonał zespół naukowców kierowany przez profesora Eske Willersleva z Uniwersytetu w Cambridge oraz profesora Kurta H. Kjæra z Uniwersytetu w Kopenhadze. Uczeni łącznie zidentyfikowali 41 próbek środowiskowego DNA i wykorzystali je do rekonstrukcji ekosystemu Grenlandii sprzed dwóch milionów lat.

Każdy organizm pozostawia po sobie jakiś ślad w środowisku, w którym przybywa. To skrawki materiału genetycznego, które zostały odrzucone z organizmu do środowiska w postaci drobinek naskórka czy włosów, ale także moczu i innych odpadów. Opracowano skuteczne sposoby pozyskiwania DNA ze środowisk wodnych, co służy do określenia, jakie gatunki zamieszkują dany zbiornik. Udowodniono też na licznych przykładach, że można pozyskać DNA z gleby czy śniegu, a w badaniach sprzed roku uczeni pokazali, że da się to nawet zrobić z próbek... powietrza (więcej na ten temat w tekście: DNA można pozyskać także z... powietrza).