Rolnictwo a globalne ocieplenie. Sprawa nie jest prosta

Wpływ gazów cieplarnianych na zmiany klimatyczne określa się za pomocą Globalnego Potencjału Ocieplenia (GPO). Służy on do ilościowej oceny wpływu danej substancji na efekt cieplarniany. GPO dla dwutlenku węgla wynosi 1, dla metanu ok. 23-28, dla podtlenku azotu 296-298, a dla czterofluorku węgla aż 5700. Nie jest to jednak jedyna wartość, którą powinniśmy się kierować przy ocenianiu wpływu danej substancji na ziemski klimat.