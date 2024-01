W północnej Grenlandii odkryto skamieniałości drapieżnych robaków, które pojawiły się tutaj ponad 518 milionów lat temu. Badacze nazwali je Timorebestia co po łacinie oznacza "bestie terroru". Uważają, że mogą być jednymi z najwcześniejszych zwierząt mięsożernych. Co ciekawe, są one krewnymi żyjących współcześnie oceanicznych drapieżników.

Nowoodkryte zwierzęta zostały opisane na łamach czasopisma naukowego "Science Advances". Jak wyjaśnili eksperci, robaki, które nazwano Timorebestia były jednymi z największych, pływających zwierząt we wczesnym kambrze. Ich ciała osiągały długość 30 cm, posiadały płetwy, wyraźną głowę z długimi czułkami i masywne szczęki. Chociaż dzisiaj nie brzmi to zbyt imponująco, ok. 518 milionów lat temu Timorebestia stanowił poważne zagrożenie dla zwierząt żyjących w ich pobliżu, na co zwraca uwagę IFL Science.

W lodzie Grenlandii kryje się wiele tajemnic

"Nasze badania pokazują, że te starożytne ekosystemy oceaniczne były dość złożone, a łańcuch pokarmowy umożliwiał istnienie kilku poziomów drapieżników" – stwierdził w oświadczeniu jeden z autorów badania, dr Jakob Vinther z Wydziału Nauk o Ziemi i Nauk Biologicznych Uniwersytetu w Bristolu. Dodał, że Timorebestia była gigantem swoich czasów i znajdowała się blisko szczytu łańcucha pokarmowego. Jego zdaniem to sprawia, że pradawne robaki można porównać do niektórych z największych drapieżników, żyjących we współczesnych oceanach np. rekinów, czy fok.

W skamieniałym układzie pokarmowym drapieżnych robaków naukowcy znaleźli szczątki pospolitego w czasach kambryjskich, pływającego stawonoga zwanego Isoxys. Najwyraźniej nie miał on szans w starciu z Timorebestiami, które pochłaniały je w ogromnych ilościach i był źródłem pożywienia dla wielu innych zwierząt. Eksperci uważają, że ich odkrycie dostarcza cennej wiedzy o dawnych drapieżnikach.

Przypuszczają też, że Timorebestia i szczecioszczękie panowały w oceanach od 10 do nawet 15 milionów lat, zanim zostały zastąpione przez inne drapieżniki. Gatunki można uznać za krewnych żyjących współcześnie drobnych morskich, drapieżnych zwierząt bezkręgowych zaliczanych do kategorii szczecioszczękie (Chaetognatha). Są one jednak znacznie mniejsze (mają długość od 3 do 100 mm) i żywią się maleńkim zooplanktonem.

"W nadchodzących latach będziemy mieli o wiele więcej ekscytujących odkryć, które pomogą pokazać, jak wyglądały i ewoluowały najwcześniejsze ekosystemy zwierzęce" - zapowiedział Tae Yoon Park z Koreańskiego Instytutu Badań Polarnych, który również uczestniczył w badaniach.

Karolina Modzelewska, dziennikarka Wirtualnej Polski