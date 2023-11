Drapieżny grzyb, który zastawia pułapki na swoje ofiary

Powszechnie występujący grzyb jest w stanie przekształcić się w groźnego drapieżnika, gdy stanie się głodny. Co ciekawe, ten drapieżny grzyb do polowania na zdobycz, którą są zwykle nicienie, wykorzystuje sprytne pułapki. W nowych badaniach naukowcy opisali niektóre strategie wykorzystywane przez grzyby do łapania ofiar. Rzucili też więcej światła na zmiany molekularne, które im to umożliwiają.