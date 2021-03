Na asteroidzie znaleziono materię organiczną. To pierwsze takie odkrycie

Większość ziemskich meteorytów pochodzi z asteroid typu S, takich jak Itokawa, więc świadomość, że mogły one zawierać podstawowe składniki niezbędne do życia na naszej planecie, jest znaczącym krokiem naprzód w zrozumieniu, w jaki sposób mogą powstawać warunki życia.

Do tej pory większość badań nad materiałami organicznymi koncentrowała się na asteroidach bogatych w węgiel (klasy c). Teraz jednak międzynarodowy zespół naukowców przeprowadził dogłębną analizę jednej z cząstek przywiezionych z asteroidy Itokawa przez misję Hayabusa Japońskiej Agencji Kosmicznej (JAXA) w 2010 roku.

Analizując próbkę, zespół odkrył, że ekstremalne warunki, na jakie była wystawiona asteroida, doprowadziły do powstania materii organicznej oraz wody. Jest to podobne do procesu, który miał miejsce na Ziemi i pomaga nam lepiej zrozumieć, w jaki sposób najwcześniejsze formy ziemskiej biochemii mogły zaistnieć.