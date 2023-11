Na Antarktydzie zawalił się lodowiec. Katastrofę widać na zdjęciach

"Cieplejsza woda znajdowała się nie tylko na powierzchni oceanu, ale także głęboko w słupie wody. Ta cieplejsza woda mogła dotrzeć do miejsca, w którym szelf został osadzony na dnie morskim. W rezultacie lodowiec szelfowy topił się od dołu do góry, co mogliśmy zaobserwować za pomocą danych satelitarnych"