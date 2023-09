Mucha w napoju. Czy jego wylewanie jest słuszną decyzją?

Primrose Freestone, starsza wykładowczyni mikrobiologii klinicznej z Uniwersytetu w Leicester na łamach "The Conversation" poruszyła problem owadów, które wpadają do kieliszków z winem. Freestone skupiła się na powszechnie występujących muszkach owocowych (Drosophila melanogaster). Są one znane z tego, że żywią się rozkładającą żywnością i można je spotkać w śmietnikach, kompostownikach, ale też innych miejscach, gdzie znajduje się gnijące jedzenie.