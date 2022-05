Bayraktar TB2 kontra rosyjskie "Raptory". Rosja traci kolejne łodzie

Siły Zbrojne Ukrainy przeanalizowały dostępne nagrania, również te, które pochodzą z innych źródeł. Zdaniem ich przedstawicieli, od początku maja Rosja najprawdopodobniej straciła pięć łodzi projektu 03160, znanych pod nazwą "Raptor". Zostały one zaatakowane przy pomocy dronów Bayraktar TB2.

"Raptory" projektu 03160 to szybkie, desantowo-szturmowe łodzie, które zaprojektowano i zbudowano w rosyjskiej stoczni Open JSC Pella. Mogą być wykorzystywane podczas różnorodnych misji, w tym w misjach patrolowych, poszukiwawczo-ratowniczych, antysabotażowych czy antyterrorystycznych.

Łódź projektu 03160 ma długość 17 m, szerokość 4 m i wysokość 3,5 m, a jej wyporność to 23 tony. Została wyposażona w specjalne kabiny dla grup antyterrorystycznych, nurków, ratowników oraz zespołów inspekcyjnych i ratowniczych. Dlatego też niektórzy mówią o niej, jako o łodzi dla morskiego specnazu. Zwłaszcza że "Raptory" są opancerzone i dodatkowo posiadają okna kuloodporne o grubości 39 mm.

Do ich podstawowego uzbrojenia można zaliczyć wielkokalibrowy karabin maszynowy i broń maszynową mniejszego kalibru. Na rufie zamontowano dwa uchwyty do mocowania karabinu maszynowego kal. 7,62 mm. Działo ma zasięg celowania 1500 m i szybkostrzelność od 600 do 800 strzałów na minutę.