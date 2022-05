Motocykl elektryczny na wojnie w Ukrainie. Wyjaśniamy zalety tego rozwiązania

Motocykl elektryczny ELEEK Atom to konstrukcja o masie 70 kg wyposażona silnik o mocy 3000 W napędzający obydwa koła. Można również zakładać, że ta może podobnie jak w modelu cywilnym chwilowo sięgać do 6500 W. Bateria o pojemności 3600 Wh pozwala na zasięg 100-150 km i na prędkość maksymalną 90 km/h. Udźwig to 150 kg więc wystarczy na lekko wyposażonego żołnierza ( kamizelka kuloodporna , broń wraz z amunicją i reszta wyposażenia swoje waży).

Ładowanie baterii może trwać do 5 godzin, ale ma to swoje zalety, ponieważ motocykl można naładować w polu dzięki np. rozkładanej instalacji fotowoltaicznej stosowanych np. w wysuniętych bazach US Army. Jest to ryzykowna opcja (termowizja łatwo wykryje duży nagrzewający się obiekt, jakim są panele fotowoltaiczne), ale daje ona autonomię w stosunku do klasycznych motocykli, które są uzależnione od dostępności paliwa.