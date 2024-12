Mogą zostać bez myśliwców. Już spoglądają na Polskę

Minister obrony Czech Jana Czernochova przyznała, że jeśli jej kraj nie dojdzie do porozumienia ze Szwecją co do dalszego leasingu Gripenów, ochronę nieba nad Czechami będą musieli przejąć sojusznicy z NATO. Jedną z opcji jest skorzystanie z pomocy Polski.

O niepewnej sytuacji związanej z czeskimi siłami powietrznymi Jana Czernochova mówiła w wywiadzie dla portalu aktualne.cz. Przypomniała, że do 2027 r. Czechy będą korzystać z 14 myśliwców Gripen wypożyczonych od Szwecji. Docelowo ich miejsce mają zająć zamówione przez Pragę myśliwce F-35, ale nie wejdą one do służby wcześniej niż w 2031 r.

Czesi mogą zostać bez myśliwców. Polska z pomocą?

W przypadku braku porozumienia ze Szwedami może pojawić się problem z tzw. "okresem przejściowym", w którym Czesi musieliby bazować na pomocy z NATO. Czernochova przyznała, że pojawiły się już pierwsze oferty pomocy w ochronie przestrzeni powietrznej od Niemiec, Słowacji oraz Polski.

Portal aktualne.cz zauważył, że współdzielenie zadań z zakresu ochrony przestrzeni powietrznej wśród państw sojuszniczych NATO odbywa się w ramach misji air policing i jest bardzo często praktyką. Znaną również czeskim pilotom, którzy realizowali już takie zadania, np. nad krajami bałtyckimi czy Islandią.

Negocjacje w sprawie nowej umowy leasingowej ze Szwecją trwają, lecz strony różnią się co do finansowych warunków współpracy. Sztokholm wymaga utrzymania stałych opłat leasingowych do zakończenia umowy, natomiast Praga chce ich obniżania w miarę wprowadzania kolejnych F-35 do służby.

Cenione, ale mało rozpowszechnione myśliwce

JAS-39 Gripen (JAS: Jakt – myśliwski, Attack – szturmowy, Spaning – rozpoznawczy) to wielozadaniowy myśliwiec produkowany przez koncern lotniczy SAAB. Ta jednosilnikowa maszyna ze skrzydłami typu delta z usterzeniem kaczki zapewnia pilotom bardzo dobre właściwości manewrowe i możliwość poruszania się z prędkością do 2 Ma (ok. 2130 km/h).

JAS-39 Gripen mierzy przy tym ok. 14 m długości. Może operować na pułapie do 18 tys. m i eliminować wrogie cele przy pomocy różnorodnego arsenału. W standardzie posiada działko Mauser BK-27 kal. 27 mm, ale może przenosić też podwieszane pociski i bomby o znacznie większej sile rażenia, w tym m.in. pociski powietrze-powietrze AIM-9 Sidewinder i pociski manewrujące Taurus KEPD 350.

Cechą, która wyróżnia JAS-39 Gripen na tle innych myśliwców tego typu jest możliwość operowania z krótkich, improwizowanych pasów startowych (o długości ok. 800 m, a w wyjątkowych sytuacjach nawet ok. 500 m).