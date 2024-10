Modernizacja polskich F‑16. USA dały zielone światło

Departament Stanu USA wyraził zgodę na modernizację 48 polskich myśliwców F-16 do nowszego wariantu Viper, poinformowała należąca do Pentagonu agencja Defense Security Cooperation Agency (DSCA). Koszt modernizacji może wynieść do 7,3 mld dolarów, a wprowadzone zmiany mają zwiększyć gotowość bojową myśliwców, które obecnie zbliżają się do połowy swojego cyklu życia. Rzecznik Agencji Uzbrojenia, ppłk Grzegorz Polak zwraca jednak uwagę, że ostateczny kształ konfiguracji, a także jego cena będą dopiero ustalane.

Wprowadzone zmiany mają zwiększyć gotowość bojową myśliwców, obecnie zbliżających się do połowy swojego cyklu życia. Wynosi on ok. 40 lat, a pierwsze, cztery F-16 zostały przekazane Polsce w listopadzie 2006 r. Droga do pozyskania myśliwców F-16 tak naprawdę rozpoczęła się kilka lat wcześniej.

Polskie F-16 w służbie od blisko 20 lat

W lutym 2001 r. rząd Jerzego Buzka przyjął program wyposażenia krajowych Sił Zbrojnych w samoloty wielozadaniowe. Zakładał on pozyskanie 60 maszyn. Ostatecznie zapotrzebowanie zostało zmniejszone do 48 samolotów za sprawą propozycji niemieckiego rządu, z której Polska skorzystała. Dotyczyła ona przekazania - za symboliczne euro - 23 używanych samolotów MiG-29, które Niemcy wycofywali z eksploatacji.

W 2002 r. ruszył przetarg na zakup 48 wielozadaniowych samolotów myśliwskich. Polska rozpatrywała wówczas trzy oferty odpowiadające założeniom taktyczno-technicznym Sił Powietrznych. Mowa tutaj o Lockheed Martin F-16 Block 52+, Dassault Mirage 2000-5 oraz SAAB/BAE System Gripen. Ostatecznie ze wspomnianej trójki wybrano ofertę Amerykanów.

Umowa na dostawę myśliwców F-16 - 36 jednomiejscowych F-16C i 12 dwumiejscowych szkolno-bojowych F-16D została podpisana w kwietniu 2003 r., a jej wartość wyniosła 3,532 mld dolarów. Umowa zyskała miano "kontraktu stulecia", chociaż nie obyło się bez jej krytyki, która dotyczyła m.in. umowy offsetowej. Dostawy maszyn rozpoczęły się w 2006 r. i zakończyły w 2008 r.

Potrzeba dostosowania do współczesnego pola walki

W przypadku polskich myśliwców F-16 resurs wynosi 8000 godzin, co w praktyce oznacza czterdziestoletnią eksploatację. Aktualnie maszyny zbliżają się do połowy swojego cyklu życia, dlatego potrzebna jest ich modernizacja, na co wyraził zgodę Departament Stanu USA. Ppłk Grzegorz Polak, rzecznik Agencji Uzbrojenia w rozmowie z WP Tech zwrócił jednak uwagę, że ostateczny jej kształt nie został jeszcze ustalony. Rozmowy na temat konfiguracji Pakietu Viper, a także jego ceny dopiero się odbędą.

Informacja przedstawiona na stronie Defense Security Cooperation Agency wskazuje na cenę maksymalną uwzględniającą wszystkie dostępne konfiguracje Pakietu Viper dla polskich F-16. To, co Polska ostatecznie z tego wybierze, nie zostało jeszcze ustalone. Określimy to dopiero, gdy przystąpimy do rozmów nad treścią umowy, w ramach której zostanie ustalony zarówno zakres, czas, jak i właśnie koszty końcowe wybranej konfiguracji. Rozmowy najprawdopodobniej rozpoczną się w tym roku, a na początku roku 2025 planowane jest zawarcie umowy. Ppłk Grzegorz Polak Rzecznik Agencji Uzbrojenia

Rzecznik Agencji Uzbrojenia podkreślił, że: - we flocie polskich F-16 musimy zmodernizować m.in. awionikę, urządzenia elektroniczne, ogólnie rozumianą elektronikę - tak, żeby była ona dostosowana do współczesnego pola walki i do dzisiejszych potrzeb operacyjnych stawianych statkom powietrznym. Pakiet Viper jest dość szeroki i będzie obejmować również części zamienne, różnego rodzaju wyposażenie, aparaturę kontrolno-pomiarową, czy rozbudowę infrastruktury.

Karolina Modzelewska, dziennikarka Wirtualnej Polski