Kanał w Argentynie przybrał jaskrawoczerwony kolor. Zdjęcia obiegły Internet

Zdjęcia, które pojawiają się w serwisie X, pokazują niezwykły, jasnoczerwony kolor okolic Buenos Aires, stolicy Argentyny z czwartku, 6 lutego. To kanał Sarandí, którego woda wpływa do estuarium Rio de la Plata (przybrzeżnego zbiornika swobodnie połączonego z oceanem). To także miejsce ujścia rzek Parany i Urugwaj do Oceanu Atlantyckiego.