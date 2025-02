Defense Express zauważa, że przemieszczenie systemów obrony przeciwlotniczej, przede wszystkim tych z 31. Dywizji Obrony Powietrznej, stwarza krytyczne luki w obronie Krymu. Oznacza to, że lotniska, magazyny wojskowe i Most Krymski stają się bardziej narażone na ataki. Atesz podkreśla, że okupanci nie mają innego wyjścia, mimo że zdają sobie sprawę z zagrożeń.

Ruch Atesh twierdzi, że ich agenci odegrali kluczową rolę w osłabieniu sił okupacyjnych. "To dopiero początek. Wiemy, że wróg jest słaby, a teraz tworzy się korzystne warunki do jego całkowitego pokonania" – czytamy w oświadczeniu.

Przypomnijmy, że system S-400 odznacza się zdolnością do jednoczesnego śledzenia aż 80 celów oraz naprowadzania do 160 pocisków rakietowych. Potrafi atakować obiekty znajdujące się w odległości do 400 km oraz poruszające się na wysokościach do 30 km. System ten jest efektywny zarówno w zwalczaniu samolotów, jak i rakiet balistycznych.