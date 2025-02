Iran zwiększa swoje możliwości na morzu. Pokazał światu Shahid Bagheri

Generał Salami podczas ceremonii podkreślił, że Iran nie dąży do konfliktu z żadnym krajem, ale jednocześnie nie ugnie się przed żadnym zagrożeniem. Wyjaśnił też, że Shahid Bagheri został zaprojektowany jako mobilna platforma do różnych operacji, w tym gromadzenia informacji wywiadowczych, ataków rakietowych czy nadzoru powietrznego. Z kolei admirał Ali Reza Tangsiri zaznaczył, że Shahid Bagheri jest w stanie operować samodzielnie na morzach przez okres do jednego roku, co znacząco zwiększa zdolności operacyjne Iranu na wodach międzynarodowych.