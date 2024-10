Do sieci trafiło właśnie kolejne nagranie pokazujące pilotów z 3. Eskadry Lotnictwa Taktycznego stacjonującej w 31. Bazie Lotniczej Poznań-Krzesiny, którzy polecieli F-16 do Wielkiej Brytanii. Lotnicy uczestniczą tam w ćwiczeniach wojskowych Cobra Warrior. Są to regularne manewry mające na celu rozwijanie taktyk, technik i procedur podczas złożonych scenariuszy.