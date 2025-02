Tajemnicze zjawisko. Burza słoneczna wstrząsnęła Ziemią

W maju 2024 r. Ziemia doświadczyła potężnej burzy słonecznej, której efekty były odczuwalne na cały globie. Po serii rozbłysków słonecznych nasza planet a została uderzona przez silny strumień cząstek słonecznych, który wstrząsnął polem magnetycznym i spowodował pojawienie się rozmaitych zjawisk, takich jak m.in. zorze polarne . Mieniące kolorami niebo wystąpiło na znacznie niższych szerokościach geograficznych niż zwykle. Także w Polsce dało się zauważyć to zjawiskowe widowisko. Jak podaje portal Science Alert, skutki burzy elektromagnetycznej są dalekosiężne.

Ziemia po burzy została otoczona przez dwa nowe pasy radiacyjne złożone z wysokoenergetycznych cząstek uwięzionych przez pole magnetyczne planety. Choć zjawisko to było już wcześniej obserwowane po silnych burzach geomagnetycznych, burza słoneczna z maja 2024 r. przyniosła coś, czego nigdy wcześniej nie wykryto: energetyczne protony w jednym z nowych pasów.

Kiedy porównaliśmy dane sprzed i po burzy, powiedziałem: "Wow, to coś naprawdę nowego"

Naukowcy, badając skutki zeszłorocznej burzy słonecznej odkryli coś zaskakującego. Na podstawie danych zebranych przez CubeSat NASA odkryli, ze między dwoma pasami Van Allena pojawiły się kolejne dwa: jeden składający się głównie z elektronów, a drugi zawierający energetyczne protony. Co ciekawe, pas protonowy nigdy wcześniej nie był zaobserwowany.

– To naprawdę wysokoenergetyczne elektrony i protony, które znalazły się w wewnętrznym środowisku magnetycznym Ziemi. Niektóre mogą pozostać w tym miejscu bardzo długo

Z badań opublikowanych w "Journal of Geophysical Research: Space Physics" wynika, że nowe pasy utrzymywały się znacznie dłużej niż wcześniejsze tymczasowe pasy radiacyjne generowane przez burze słoneczne: trzy miesiące, w porównaniu do tygodni, które normalnie byśmy oczekiwali. Kolejne burze słoneczne w czerwcu i sierpniu 2024 r. usunęły większość cząstek z orbity, znacznie zmniejszając gęstość pasów. Jednak niewielka ilość wciąż pozostaje tam, krążąc wokół Ziemi. Co więcej, pas protonowy może pozostać nienaruszony przez ponad rok.