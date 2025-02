Mocarstwo potwierdziło. Pracuje nad hipersonicznym pociskiem powietrze-powietrze

Serwis The Bulgarian Military wyjaśnia, że nowy, chiński pocisk wyróżnia się nie tylko odpornością na ciepło, ale także zasięgiem i prędkością. Eksperci szacują, że jego zasięg może przekroczyć 1000 kilometrów, co znacznie przewyższa możliwości obecnych pocisków powietrze-powietrze Chin, takich jak PL-17. Dodatkowo prędkość hipersoniczna, przekraczająca Mach 5, czyni go trudnym do przechwycenia przez obecne systemy obrony przeciwrakietowej.