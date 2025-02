Sukces Ukraińców. Użyli eksperymentalnej broni

"Według wstępnych informacji jest to broń eksperymentalna" - pisze Caplienko na Telegramie. Jak podaje ukraińska agencja Unian, to pierwszy raz, kiedy armii udało się zestrzelić bombę lotniczą KAB.

Zestrzelenie rosyjskiej bomby KAB przez ukraińskie siły zbrojne może być przełomowym momentem w konflikcie, pokazującym zdolność Kijowa do obrony przed zaawansowanym uzbrojeniem przeciwnika. Unian podkreśla, że to wydarzenie może wpłynąć na dalszy przebieg wojny.

Bomby z rodziny KAB powstały w różnych wariantach uwzględniających ich wyposażenie oraz wagę. Te konstrukcje, inspirowane bombą FAB-500, mają wszechstronne zastosowanie w działaniach bojowych. Jednym z ich wariantów jest KAB-500L, który do naprowadzania wykorzystuje laser . W jego budowie zastosowano około 450 kg materiałów wybuchowych.

Dzięki precyzji rzędu siedmiu metrów bomby te są efektywne nawet w trudnych warunkach terenowych. Są kompatybilne z samolotami Su-24 i MiG-27. Procedura zrzutu jest tu oparta na wcześniejszym namierzeniu celu, co umożliwia ich uwolnienie z wysokości mieszczących się w zakresie od 0,5 km do 5 km, przy prędkościach pomiędzy 550 km a 1,1 tys. km/h. Dalsze działania tej broni są kontrolowane przez zaawansowane systemy elektroniczne bomby, dzięki czemu pilot nie musi nadzorować lotu po dokonaniu zrzutu (jest to określane mianem metody "zrzuć i zapomnij").