Mocarstwo daje zielone światło. Pogromcy czołgów zasilą polską armię

Program zakupu śmigłowców szturmowych przez Polskę zaczął nabierać tempa jeszcze we wrześniu 2022 r . Niemal równo rok trzeba było poczekać na pozytywną ocenę wniosku przez amerykański Departament Stanu, teraz o to samo pokusił się tamtejszy Kongres, o czym za pośrednictwem portalu X poinformował Mariusz Błaszczak.

- Do czasu zakończenia procedur i dostarczenia do Polski zakupionych śmigłowców, armia USA udostępni nam Apache z własnych zasobów - napisał minister obrony narodowej przypominając, że Polska zadbała o rozwiązanie pomostowe. Jak już informowaliśmy, w jego ramach do naszego kraju przyleci osiem śmigłowców, które Stany Zjednoczone wygospodarowały ze swoich zasobów.