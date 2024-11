Odkryto neandertalski "piec" sprzed ponad 60 tys. lat służący do wyrobu kleju

Neandertalczycy używali ognia do ogrzewania, oświetlenia, gotowania, modelowania krajobrazu i wytwarzania smoły brzozowej. Dowody na wykorzystanie ognia do wytwarzania smoły opierają się na składzie pozostałości pozostawionych na narzędziach. Była ona używana jako klej do mocowania grotów do strzał czy kamiennych narzędzi do drewnianych uchwytów, co stanowiło znaczący postęp w produkcji narzędzi. Choć badacze wiedzieli od dawna o produkcji smoły przez neandertalczyków, to jakimi technikami to robili, pozostawało tajemnicą. Istnienie tego produktu sugerowało stosowanie skomplikowanych palenisk, ale bezpośrednich dowodów na istnienie takich palenisk nie znaleziono. Aż do teraz.