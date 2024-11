Starlinki nad Polską. Masz szczęście, jeśli tam mieszkasz

Starlinki wracają nad Polskę. W poniedziałek 25 listopada 2024 r. będziemy mieli kolejną okazję do oglądania spektaklu na niebie w postaci przelotu kosmicznego pociągu Elona Muska. Jak podaje redakcja serwisu Nocne Niebo, tym razem nad naszym krajem pojawią się satelity z grupy G9-13. Będziemy mieli okazję do obserwacji dwóch przelotów.

Jak zauważa redakcja serwisu nocneniebo.pl, Starlinki będą lepiej widoczne we wschodniej części kraju. Wynika to z faktu, że o godz. 16:50 będzie tam ciemniej niż na zachodzie Polski.

Starlink, stworzony przez SpaceX, to satelitarna sieć umożliwiająca dostęp do internetu na całym świecie. Ułatwia łączność w rejonach trudno dostępnych, co czyni go atrakcyjną opcją dla użytkowników pragnących mobilności i braku ograniczeń geograficznych.