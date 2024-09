Mobilne ścianki przeciwpowodziowe. Niemiecki wynalazek tańszy od worków z piaskiem

Choć jest to drogie rozwiązanie, to – jak podaje serwis Na Temat - niemiecki władze podkreślają jego opłacalność w dłuższej perspektywie. Wynika ona z faktu, że panele nie wymagają konserwacji i mogą być używane wielokrotnie, co przydaje się np. w miejscach, gdzie dochodzi do częstych podtopień.