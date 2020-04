Ministrze Środowiska, zamknij lasy z powrotem. I to jak najszybciej! [OPINIA]

To dobrze, że nareszcie możemy wyjść. Zdecydowanie dobrze dla naszego zdrowia. A parki są jak najlepszym miejscem do tego, żeby zaczerpnąć aktywnego odpoczynku, który był nam odebrany przez te dwa tygodnie. Z lasami jest jednak inaczej.

Niezwykle wysokie zagrożenie pożarowe

Rząd zdecydował się uchylić zakaz wstępu do lasów. Nie mam wątpliwości,, że teraz masy ludzi wygłodniałych wycieczek uderzą tam całą falą. Uderzą i rzecz jasna będą beztrosko nadrabiać czas zamknięcia.

Problem w tym, że dużo ludzi to dużo ludzkich błędów. Takich jak na przykład lekkomyślne zapalenie papierosa w lesie, a potem niedogaszenie niedopałka. Ogniska w lesie? Każdy wie, że to delikatnie mówiąc nie jest zbyt mądry pomysł, ale wiemy też, że jako ludzkość jesteśmy czasem specjalistami w niemądrych pomysłach. Ale nawet ognisko w zdawałoby się "wystarczająco bezpiecznej" odległości od lasu, może wymknąć się spod kontroli.

To jak gigantyczny wpływ może mieć jedna nierozważna decyzja, doskonale pokazuje ostatni pożar na Ukrainie, który został spowodowany przez podpalenie trawy i śmieci przez 27-letniego mężczyznę. Podpalenie dla... zabawy. Obszar, który objął ogień wynosi na tę chwilę 470 km2, czyli 47 tys. ha.

W samym tegorocznym marcu i kwietniu było więcej pożarów niż rok temu o tej samej porze, kiedy także przecież mieliśmy suszę - to tylko pokazuje, jak źle jest w tej chwili. Nic dziwnego - w końcu ilość opadów śniegu i temperatura poprzedzającej okres wiosenno-letni zimy ma ogromny wpływ na susze, a ostatnia zima w Europie była najcieplejsza w historii pomiarów.

Lasy Państwowe podkreśliły, że wiele z tych pożarów ma swoje źródła w celowych podpaleniach i "skrajnej lekkomyślności, takiej jak wypalanie traw i wyrzucanie niedopałków papierosów". No właśnie. A czym więcej ludzi, tym większa szansa na lekkomyślność.

Co prawda nadleśniczy sprawujący opiekę nad danym terenem mają możliwość samodzielnego podjęcia decyzji o zakazie wstępu do niego, ale w tym momencie żaden z nich się na to nie zdecydował, mimo dużego zagrożenia pożarowego.