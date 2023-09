Milion pocisków dla Ukrainy. Niespodziewane źródło

Wysyłanie Ukrainie amunicji to duże wyzwanie dla krajów europejskich. Minister obrony Estonii, Hanno Pevkur, komentując rozmowę z komisarzem UE ds. rynku wewnętrznego i usług Thierrym Bretonem, zauważył, że powinniśmy sięgać do nowych źródeł, by zaspokoić potrzeby Ukrainy. Jego zdaniem rozważyć należy m.in. modernizację przestarzałej amunicji.