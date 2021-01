MiG-41. Rosja buduje kolejny myśliwiec 5. generacji

Su-57 to samolot wielozadaniowy przeznaczony zarówno do ataku, obrony jak i zadań dominacji powietrznej. W porównaniu z nim możliwości MiGa-41 będą dużo bardziej specyficzne. Jako następca MiGa-31 przejmie także jego rolę myśliwca przechwytującego.

Myśliwce przechwytujące to rodzaj samolotów, który powoli zanika, głównie ze względu na coraz większe możliwości myśliwców wielozadaniowych. Głównym zadaniem myśliwców przechwytujących jest jak najszybsze wzbicie się w powietrze i znalezienie się w zasięgu rakiet myśliwców lub bombowców wroga w celu ich neutralizacji.

Myśliwce przechwytujące cechują się dużą prędkością, bogatym wyposażeniem do wykrywania celów powietrznych i możliwościami ich zwalczania, a w przypadku MiG-31 także możliwością stałego lotu z prędkością ponaddźwiękową.

MiG-41 , według dotychczasowych doniesień prasowych, ma wynieść możliwości myśliwców przechwytujących na kosmiczny poziom i to dosłownie. Według informacji, które podał producent MiG-41 będzie mógł latać na pułapie 50 km, a jego prędkość maksymalna będzie przekraczała Mach 4, czyli czterokrotną prędkość dźwięku.

Według informacji, jakie podała rosyjska konglomerat zbrojeniowy Rostec prace nad następcą MiGa-31 są już w fazie rozwojowej. Jednocześnie Rosja nie rezygnuje z MiGów-31. Do 2023 cała flota samolotów ma zostać zmodernizowana do wersji MiG-31BM. Ta wersja posiada radar umożliwiający śledzenie 24 celów jednocześnie na dystansie do 320 km i atak sześciu w teoretycznej odległości maksymalnej 280 km.