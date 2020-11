MiG-41 będzie latał w kosmosie? Nowe doniesienia o futurystycznym myśliwcu Rosji

Biuro Mikojana i Guriewicza (MiG) od 2013 roku pracuje nad projektem samolotu, który zdolny będzie do osiągnięcia prędkości Mach 5. To równowartość 1715 m/s lub 6174 km/h. Czyli prawie dwukrotność aktualnego rekordu (3529,6 km/h), który osiągneli Eldon W. Joersz i George T. Morgan Jr. za sterami amerykańskiej legendy Lockheed SR-71 Blackbird.

Myśliwiec ma opierać się na koncepcji MiG-31, maszyny, która ma przejść na emeryturę do 2028 roku. Niewykluczone też, że kiedyś zostanie przekształcony w myśliwiec bezzałogowy. Szef fabryki MiGów podczas targów obronnych w 2017 roku stwierdził, że będzie to zupełnie nowy samolot "w którym zostaną zastosowane zupełnie nowe technologie, umożliwiające operacyjność w rejonie arktycznym". Dodał też, że myśliwiec będzie strzegł "całej granicy Rosji, a potem zostanie przekazany do projektu samolotu bezzałogowego".