Rosja otrzyma nowe myśliwce Su-57. To odpowiedź na amerykańskie F-35

Siły Powietrzno-Kosmiczne Federacji Rosyjskiej poinformowały, że do końca tego roku wzbogacą się o 5 myśliwców piątej generacji Suchoj Su-57 . Pierwszy seryjny samolot tego typu trafił do jednej z jednostek Południowego Okręgu Wojskowego już w grudniu ubiegłego roku .

Kolejne 16 myśliwców ma zostać wyprodukowanych w latach 2022-2024. Jak poinformowano w specjalnym komunikacie, do końca 2028 roku do Sił Powietrzno-Kosmicznych Federacji Rosyjskiej ma trafić 76 samolotów piątej generacji Su-57 .

Rosjanie mają w planach także promocję nowej maszyny wśród potencjalnych klientów zagranicznych. Koncern Rostec, do którego należy fabryka w Komsomolsku nad Amurem poinformował, że podczas pokazów lotniczych Aero India 2021, które odbędą się w Bangalore 3-5 lutego 2021 roku, zostanie zaprezentowana eksportowa wersja myśliwca oznaczona jako Su-57E.

Myśliwiec Su-57

Powierzchnia skrzydeł myśliwca piątej generacji to 78,8m2, co przy masie bojowej 28 800 kg daje niewielkie, jak na samolot w układzie klasycznym, obciążenie ok. 365 kg/m2.