Mieli pomóc Ukrainie. Zapomnieli, że mają za mało myśliwców

Deklarację dotyczącą przekazania Ukrainie myśliwców Mirage 2000 złożył m.in. francuski minister obrony Sébastien Lecornu, który stwierdził, że maszyny trafią na front w pierwszym kwartale 2025 r . Na łamach dziennika ekonomicznego "La Tribune" ukazał się artykuł sugerujący, że wbrew oczekiwaniom Ukraińcom zapowiadana pomoc może okazać się mało znacząca. Nie z racji możliwości myśliwców, które wciąż są spore, ale z powodu niewielkich stanów magazynowych i planów Francuzów co do własnego lotnictwa.

Pod kątem transferu do Ukrainy rozważane są konkretne wersje francuskich myśliwców - Mirage 2000-5. "La Tribune" wylicza, że francuskie siły powietrze dysponują 26 - 27 egzemplarzami (w zależności od źródła informacji), ale chciałyby zachować przynajmniej jedną eskadrę. Oznacza to, że niewykluczony jest scenariusz, w którym Ukraina otrzyma zaledwie sześć myśliwców Mirage 2000-5 .

Ukraiński portal Defense Express nadzieje na większy transfer wiąże jednak z osobą francuskiego prezydenta i jego ambicjami. Emmanuel Macron już kilka miesięcy temu publicznie odnosił się do myśliwców Mirage 2000 mających wzmocnić ukraińską armię. Niewykluczone, że będzie czynił starania o stworzenie "koalicji Mirage 2000-5", w efekcie czego dodatkowe myśliwce ściągnięto by z innych państw. Lista potencjalnych koalicjantów nie jest jednak długa. Zdaniem francuskich i ukraińskich mediów optymistyczny wariant dla Ukrainy to 12 egzemplarzy Mirage 2000-5.