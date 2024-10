Byłaby to przełomowa decyzja. Mocarstwo udzieli pomocy Ukrainie?

Z ogólnodostępnych danych wynika, że armia Korei Południowej dysponuje ok. 40 czołgami T-80U i ok. 70 bojowymi wozami piechoty BMP-3 , które Rosja dostarczyła do tego kraju w latach 90. zeszłego wieku.

BMP-3 zaczęto wprowadzać do służby w ZSRR pod koniec lat 70. XX wieku, jako ulepszenie BMP-2. Po rozpadzie ZSRR część egzemplarzy BMP-3 trafiła na wyposażenie armii nowopowstałych państw, w tym m.in. Ukrainy, która korzysta z tych bojowych wozów piechoty do dziś. To pojazdy bazujące na gąsienicowej trakcji oraz silniku o mocy ok. 500 KM. Rozpędzają się do ok. 70 km/h. Są uzbrojone w niskociśnieniową armatę kal. 100 mm, armatę kal. 30 mm i karabin maszynowy kal. 7,62 mm.