Mieli odciąć się od Rosji. Teraz razem produkują broń

Z Indii od ostatnich miesięcy docierały niepokojące dla Rosji sygnały, które świadczyły o potencjalnym rozluźnieniu więzi pomiędzy oboma krajami. Jeszcze na początku czerwca br. okazało się, że Indie ogłosiły przetarg na nowy system obrony powietrznej, który miał być zbliżony do rosyjskiego S-400, którym dotychczas Nowe Delhi było zainteresowane.

Stopniowe odwracanie się Indii od Rosji było też widoczne w przypadku wyboru rozwoju rodzimego czołgu w ramach projektu Zorawar zamiast zakupu rosyjskich lekkich czołgów Sprut SMD1 . Choć całkowite zerwanie stosunków z Rosją nie było możliwe, to ostatnie działania Indii mogły sugerować chęć znacznego "ochłodzenia" relacji ze swoim partnerem .

Portal Bulgarian Military zaznacza wprawdzie, że nie jest obecnie jasne, czy Indie zamierzają eksportować część produkcji 3VBM17 z powrotem do Rosji. Warto podkreślić jednak, że jest to amunicja stworzona z myślą o niszczeniu najmocniej opancerzonych czołgów spotykanych na froncie. Mowa przede wszystkim o amerykańskich M1 Abrams oraz brytyjskich Challengerach. Przypomnijmy, że są to pojazdy, które są używane na froncie przez Ukraińców.