Cios w Rosję. Największy na świecie importer broni zmienia podejście

Ostatnim przykładem stawiania Indii na własne rozwiązania jest ogłoszenie przetargu na nowy system obrony powietrznej. Specyfikacja zamówienia sugeruje, że będzie on zbliżony do dotychczas kupowanego rosyjskiego S‑400. Ma zapewniać zasięg rażenia celów do 350 km, a także zdolność do zwalczania samolotów wykonanych w technologii stealth oraz pocisków balistycznych poruszających się z bardzo dużymi prędkościami.