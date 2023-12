Międzynarodowy młot na Houthi. Te siły opanują Morze Czerwone?

Oprócz USA udział w działaniach mających zapewnić pokój zadeklarowały też: Wielka Brytania, Bahrajn, Kanada, Francja, Włochy, Holandia, Norwegia, Seszele i Hiszpania. Misje eskortowe wykonuje też w rejonie 45. grupa zadaniowa chińskiej marynarki. Jest to odpowiedź na działania Houthi, którzy zadeklarowali, że będą atakować wszystkie statki zmierzające do Izraela, niezależnie od tego, do kogo one należą.