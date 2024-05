Delfiny i lwy morskie w Marynarce Wojennej USA. Pełnią służbę od ponad 60 lat

- Miliony lat ewolucji zapewniły tym zwierzętom [delfinom i lwom morskim - przyp. red.] wyjątkowe umiejętności i możliwości wykrywania, których nie da się zastąpić żadną technologią, którą mamy dzisiaj i prawdopodobnie nie da się zastąpić nową technologią, którą będziemy mieć, jeszcze przez długi czas - przekazał Drew Walter, zastępca asystenta sekretarza obrony w sprawach nuklearnych. Dodał: - Mają tę niezwykłą zdolność do znajdowania obiektów pośród całego hałasu, wodorostów i środowiska o niskiej widoczności.

Delfiny w Marynarce Wojennej USA

Delfiny i lwy morskie, które służą w Marynarce Wojennej USA, przechodzą szkolenia w Naval Information Warfare Center Pacific w San Diego. Ich treningi są tutaj realizowane co najmniej od 1959 r. Co ciekawe, Amerykanie na początku sprawdzali też możliwości żółwi morskich, ptaków, a nawet rekinów. Ostatecznie zdecydowano się na wybór dwóch gatunków - delfinów butlonosych (Tursiops truncatus), a także uszanek kalifornijskich (Zalophus californianus), nazywanych też lwami morskimi.

Te zwierzęta znane są ze zdolności do szybkiej nauki i łatwości w adaptacji do różnych środowisk wodnych. Mają też lepszy słuch i wzrok od ludzi, widzą nawet w mętnych i ciemnych wodach. Mogą również nurkować na dużych głębokościach bez ryzyka pojawienia się choroby dekompresyjnej. Kalifornijskie ssaki morskie brały udział m.in. w wojnie w Wietnamie. Ich zadaniem było wówczas wykrywanie wrogich nurków, którzy próbowali wysadzić w powietrze amerykańskie okręty wojenne zacumowane u wybrzeży. Delfiny pływały w ich pobliżu i ostrzegały o potencjalnym niebezpieczeństwie przeszkolonych do czytania wysyłanych przez nie sygnałów marynarzy.

Według Pentagonu zwierzęta szkolone w Naval Information Warfare Center Pacific mają bardzo dobrą opiekę i dostęp do najwyższej jakości pożywienia. Regularnie przechodzą też różnego rodzaju badania i w razie potrzeby otrzymują właściwe leczenie. Amerykanie twierdzą nawet, że delfiny służące w Marynarce Wojennej USA są tak zadbane, że żyją ok. dwóch razy dłużej niż inne delfiny, a lwy morskie Marynarki Wojennej żyją ok. trzech razy dłużej niż te na wolności.

Wokół szkoleń morskich ssaków narosło wiele legend. Jedna z nich mówiła o zabójczych delfinach USA, które były w stanie przenosić groźną broń. Amerykańska marynarka wojenna zaprzecza jednak tym doniesieniom. Podobne zarzuty są często stawiane również Rosjanom, którzy po odtajnieniu programu szkolenia delfinów i lwów morskich w latach 90. XX w. rozpoczęli własne badania na tych zwierzętach, a także na bieługach. Jak już informowaliśmy, ssaki chronią m.in. rosyjskie bazy na okupowanym Krymie. Rosjanie również doceniają ich zdolności echolokacyjne, a także to, że są znakomitym pływakami.

Badania wykazały, że delfiny butlonose mogą w wodzie osiągać prędkość ok. 29 km/h, a najlepsi pływacy ok. 10 km/h. Są więc w stanie płynąć do trzech razy szybciej. Na uwagę zasługuje także ich inteligencja. Dla tego gatunku współczynnik encefalizacji, który jest stosowany do mierzenia inteligencji, wynosi 4-5. Dla porównania u ludzi jest on szacowany na 7, a dla szympansów powszechnie uznawanych za inteligentne zwierzęta - 2,5.

Karolina Modzelewska, dziennikarka Wirtualnej Polski