Miał sekundy na zmianę zdania. Trafił w unikatowy pojazd

Drony kamikadze są regularnie wykorzystywane po obu stronach konfliktu w Ukrainie. Obrońcy korzystają z improwizowanej amunicji krążącej, bo ta jest stosunkowo tania i łatwo dostępna . Jednostkowy koszt amatorskiego drona kamikadze nie przekracza kilku tysięcy dolarów amerykańskich, zatem jest to dobry środek niszczący wrogie jednostki. Jak pokazała wojna – to jednocześnie skuteczna broń .

W sieci pojawiło się nagranie, na którym jeden z dronów FPV (z perspektywą z pierwszej osoby) w ostatniej chwili został skierowany przez pilota w rosyjskiego Frankensteina. Zniszczony pojazd jest unikatowy, bo stanowi połączenie BTR-80 z wyrzutniami rakiet S-8 (UB-32) . Pierwotnym celem drona była maszyna poruszająca się przed cięższym wozem. Z uwagi na jakość nagrania trudno określić dokładny jej typ, jednak ukraiński portal Defense Express zauważa, że jest to coś "na kształt zmodernizowanego motoroweru".

Sam w sobie transporter opancerzony BTR-80 nie jest istotnie groźnym obiektem na polu walki, bowiem w podstawowej wersji jest to pojazd wyposażony wyłącznie w karabiny KPWT kal. 14,5 mm oraz PKT kal. 7,62 mm . Pozwala przewozić łącznie 11 żołnierzy poruszając się z prędkością maksymalną 80 km/h po utwardzonej nawierzchni.

To, co wyróżnia uszkodzonego BTR-80 na tle pozostałych, które są wykorzystywane przez Rosjan na froncie stanowią dwie jednostki UB-32 strzelające pociskami S-8. Te są wykorzystywane m.in. w śmigłowcach i są radziecką konstrukcją rozwijaną od końca lat 60. ubiegłego wieku. W zależności od głowicy zasięg pojedynczej rakiety S-8 z wyrzutni UB-32 wynosi od 2 do 4,5 km. Pojedyncza jednostka zawiera 20 pocisków i może zostać opróżniona w ciągu kilku sekund.