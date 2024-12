Namierzyli rosyjskiego drona. Ukraińscy pirotechnicy nie tracili czasu

Mobilny oddział ukraińskiej Państwowej Służby Ratowniczej namierzył rosyjskiego drona Geran-2 w Boryspolu, zajął się jego zabezpieczeniem, transportem w wyznaczone miejsce, a następnie jego neutralizacją, donosi serwis o tematyce militarnej Defence Express. Uzbrojone drony tego typu stanowią poważne zagrożenie dla bezpieczeństwa cywilnego i wojskowego, zwłaszcza że Rosjanie wysyłają ich znaczną liczbę w kierunku Ukrainy. Eksperci ustalili, że w listopadzie każdego dnia nad Ukrainą pojawiało się ok. 80 dronów kamikadze Geran-2.

Ukraińscy pirotechnicy mają sporo pracy

Bezzałogowce Geran-2, czyli tak naprawdę drony irańskiej produkcji Shahed-136, to rozwiązania sprawiające sporą trudność ukraińskiej obronie przeciwlotniczej. Zaprojektowano je jako tanie i skuteczne środki do przeprowadzania ataków na cele naziemne. Ich głównym zadaniem jest eliminacja kluczowych obiektów infrastruktury lub celów wojskowych poprzez bezpośrednie uderzenie z dużą siłą wybuchu.

Shahed-136 charakteryzują się prostą konstrukcją i stosunkowo niskimi kosztami produkcji. Ich jednostkową cenę szacuje się na ok. 20 tys. dolarów. Urządzenia te, zbudowane w układzie skrzydeł typu delta mają ok. 3,5 m długości, rozpiętość skrzydeł 2,5 m, a masa ich głowicy bojowe to nawet 40 kg. Drony są napędzane silnikiem Limbach L550E i są w stanie rozwijać prędkość maksymalną ok. 185 km/h.

Shahed-136 charakteryzują się prostą konstrukcją i stosunkowo niskimi kosztami produkcji. Ich jednostkową cenę szacuje się na ok. 20 tys. dolarów. Urządzenia te, zbudowane w układzie skrzydeł typu delta mają ok. 3,5 m długości, rozpiętość skrzydeł 2,5 m, a masa ich głowicy bojowe to nawet 40 kg. Drony są napędzane silnikiem Limbach L550E i są w stanie rozwijać prędkość maksymalną ok. 185 km/h.

Dalsza część artykułu pod materiałem wideo

Zobacz także: Czas na AI. Zapowiedź buntu maszyn czy nowa rewolucja przemysłowa? - Historie Jutra napędza PLAY #5