Eksplozja pod Moskwą. Stracili sprzęt za wór pieniędzy

12 grudnia 2024 r. na lotnisku Ostafiewo w obwodzie moskiewskim doszło do eksplozji samolotu wojskowo-transportowego An-72. Jak informuje Główny Zarząd Wywiadu Ukrainy (GUR), wybuchła główna jednostka napędowa maszyny należącej do rosyjskiej marynarki wojennej. Jednocześnie nie są znane dodatkowe szczegóły operacji związanej z eksplozją An.72.

Antonov An-72 to maszyna transportowa, rzadko widywana nad Ukrainą, co jest związane z jego głównym przeznaczeniem. Jego konstrukcja pozwala na przenoszenie ładunków o wadze do 10 t oraz transport maksymalnie 52 pasażerów, a w konfiguracji z dodatkowymi siedzeniami – do 68. Ze względu na te właściwości, samolot ten jest zazwyczaj wykorzystywany do krajowych przewozów wojskowych oraz dostarczania lekkiego sprzętu wojskowego w bezpieczne rejony z dala od strefy działań zbrojnych.