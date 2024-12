Miał być łowcą, został ofiarą. Amerykański superdron spadł w Syrii

Amerykański dron MQ-9 Reaper bywa określany mianem "łowcy terrorystów" . Tym razem należący do sił powietrznych USA bezzałogowiec stał się jednak ofiarą. Bez odpowiedzi pozostaje pytanie, czy przyczyną katastrofy była awaria techniczna, czy tzw. bratobójczy ogień (ang. friendly fire).

MQ-9 Reaper to bezzałogowy statek powietrzny klasy MALE (Medium Altitude, Long Endurance – maszyna o średnim pułapie i dużej długotrwałości lotu), którego zaprojektowano do misji rozpoznawczych i ataków na ważne cele z użyciem precyzyjnej broni. Został opracowany (na bazie MQ-1 Predator) przez amerykańską firmę General Atomics Aeronautical Systems, głównie dla sił powietrznych USA.

Silnik turbośmigłowy tej maszyny pozwala jej na osiągnięcie prędkości ponad 400 km/h. Dron może wznieść się na wysokość do 15 tys. metrów i pozostawać w powietrzu do 28 godzin (w wersji Reaper ER nawet do 33 godzin).