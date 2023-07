Erupcja wulkanu! Czy sparaliżuje wakacyjne loty?

Popiół wulkaniczny jest kanciasty i ostry, przez co stanowi duże zagrożenie dla silników samolotów odrzutowych. Sproszkowana skała była używana w przemyśle jako materiał ścierny, co dobrze pokazuje skalę tego, co może zrobić taki rozpędzony pył z delikatną aparaturą samolotu. W przeszłości zdarzało się, że przez wulkaniczną chmurę ulegały uszkodzeniu nawet przednie szyby odrzutowców. Substancje znajdujące się w wulkanicznym popiele mają temperaturę topnienia od 60 do 800 stopni Celsjusza, podczas gdy temperatura w silniku samolotu często przekracza 1000 stopni. Powoduje to zalepienie silnika stopioną skałą, która w wyniku gwałtownego ochłodzenia w komorze turbiny zastyga nagle, co może w skrajnych przypadkach zatrzymać pracę silnika.