Maseczki ochronne pomagają w walce z innymi wirusami. Naukowcy publikują wyniki badań

Naukowcy: środki zapobiegające COVID-19 chronią także przed innymi wirusami

- Te dane są zgodne z tym, co obserwują badacze w innych krajach. Maseczki oraz dystans społeczny przyczyniły się do powstrzymania innych zakażeń sezonowych. Zaskakujący jest tylko stosunkowo niski odsetek osób deklarujących skuteczność tego środka. Należy to wiązać prawdopodobnie z faktem, że te środki zapobiegawcze wdrożono w Polsce już pod koniec sezonu grypowego, toteż nie zaistniały okoliczności, w których można by to było bezsprzecznie wykazać - komentuje w informacji WUM dr hab. Wojciech Feleszko.