COVID-19 a otyłość. Naukowcy ostrzegają przed poważnymi konsekwencjami

Z najnowszych informacji przekazanych przez Centers for Disease Control and Prevention wynika, że aż 73 proc. pielęgniarek hospitalizowanych z powodu COVID-19 w USA miało otyłość. Dodatkowo niedawno przeprowadzone badania wykazały, że otyłość może mieć wpływ na skuteczność szczepionki na COVID-19.

Otyłość ma wpływ na przebieg COVID-19

Dodatkowo dwa badania, w których uczestniczyło 10 tys. pacjentów, wykazały, że osoby chorujące na COVID-19 i mające otyłość charakteryzują się większym ryzykiem zgonu w porównaniu do pacjentów z normalnym wskaźnikami ciała i BMI. Kolejne badania, opublikowane we wrześniu 2020 roku dowiodło natomiast, że pacjenci z COVID-19 w stanie krytycznym oraz wymagający intubacji chorowali na otyłość. Dostępne analizy pozwalają wnioskować, że osoby z otyłością mogą przechodzić COVID-19 w znacznie gorszy sposób niż pacjenci ze wskaźnikami masy ciała mieszczącymi się w normie.

Szkodliwy nadmiar tkanki tłuszczowej

Nadmiar tkanki tłuszczowej, szkodliwy już sam w sobie, powoduje u pacjentów z otyłością ucisk mechaniczny. Ogranicza to ich zdolność wchłaniania i całkowitego wypuszczania tlenu. Oddychanie wymaga więcej wysiłku, co w skrajnych przypadkach może doprowadzić do zespołu hipowentylacji (za małej ilości tlenu we krwi).

Zbyt duża ilość tkanki tłuszczowej może być też źródłem przewlekłego stanu zapalnego, co prowadzi do wytwarzania znacznej ilości cytokin – białek, których zadaniem jest jego zwalczanie. W połączeniu z tzw. burzą cytokin, powodowaną przez COVID-19, może to doprowadzić do groźnych uszkodzeń organizmu w tym poważnego uszkodzenia płuc i dysfunkcji śródbłonka. W tym stanie, zamiast się otwierać, naczynia krwionośne zamykają się i kurczą, dodatkowo zmniejszając dopływ tlenu do tkanek.