Mars odsłonił swoje sekrety. Naukowcy dokonali niezwykłego odkrycia

Wspomniane zjawisko nazywane jest balansem energetycznym planety. Jest to jeden z kluczowych czynników kształtujący klimat i warunki pogodowe na planecie. Zaskakująco wysoki dysbalans energii (ponad 15 proc., gdy w przypadku Ziemi mówimy o ok. 0,4 proc.) zmusił naukowców do zmiany spojrzenia na klimat Czerwonej Planety.

Wyniki najnowszych badań zostały opublikowane na łamach Proceedings of the National Academy of Sciences. Wnioski zostały potwierdzone m.in. dzięki danym zebranym przez sondę Mars Global Surveyor (MGS), łazik Curiosity i lądownik InSight, do których zadań należy właśnie monitorowanie pogody na Marsie.