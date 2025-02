Mają dość Rosjan. Zawrócili konwój tuż przed bazą

Kluczowe znacznie dla Rosjan miały przede wszystkim dwa obiekty w Syrii - baza lotnicza Humajmim w prowincji Latakia, a także baza w mieście portowym Tartus. Nowe władze Syrii nie są przychylne Moskwie i systematycznie dają temu wyraz. W styczniu anulowano umowę dzierżawy, na mocy której Rosja miała dostęp do portu Tartus i utrudniano ruch statków towarowych Sparta i Sparta II.

Jak podały tureckie media, "syryjskie ministerstwo obrony uniemożliwiło rosyjskiemu konwojowi wojskowemu wjazd do bazy w Tartus". Potwierdzają to nagrania publikowane w mediach społecznościowych, na kt órych można zobaczyć konwój składający się z ponad 30 pojazdów zawrócony (po ośmiogodzinnym oczekiwaniu na punkcie kontrolnym, o czym też donoszą tureckie źródła) przed samym wjazdem do bazy w Tartus.